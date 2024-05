Inaugurata a Freggina la piccola comunità che si trova sopra l’abitato di Partina un’area verde attrezzata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 – Lo scorso sabato è stata, lache sidi, un’altra area, la ventesima sul territorio comunale di Bibbiena. L’area sorge su un vecchio campetto da calcio ormai in disuso che è stato opportunamente recuperato e attrezzato anche per accogliere i turisti che, da qui, possono inoltrarsi attraverso i sentieri, nell’area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. In particolare sono stati realizzatidi sosta e area pic-nic attrezzate con acqua, luce, punto ristoro per barbecue a servizio della, ma anche per tutti i turisti che possono lasciare qui i mezzi e proseguire a piedi verso il cuore dell’area protetta.