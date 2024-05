In vendita la casa di Mamma ho perso l’aereo | ecco com’è a 34 anni dal film

(Di martedì 28 maggio 2024) Ci sono deiche pur sapendoli a memoria è impossibile non rivedere ogni volta che vengono trasmessi qualsiasi sia il periodo dell’anno: tra questi c’è senza dubbio “, ho”. La pellicola con protagonista Kevin McCallister (interpretato da Macaulay Culkin), un vivace bambino.

Milano – Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez , è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per il pestaggio a Cristiano Iovino . I reati ipotizzati sono quelli di rissa, percosse e lesioni in concorso, nel fascicolo aperto dal pm Michela Bordieri dopo la prima ... ilgiorno

Paolo Sorrentino calca di nuovo la Montées des Marches. Il suo Parthenope è in concorso al Festival di Cannes . Ormai il regista napoletano è un’habitué della Croisette e quasi un figlioccio del Festival. Proprio 20 anni presentava qui Le conseguenze dell’amore. Ed era poi tornato con Il divo, La ... iodonna

La mitica villa dei McCallister si trova a Winnetka, un sobborgo di Cook County in Illinois non molto distante da Chicago wired

Amazon Prime Video le novità di giugno 2024 - Amazon Prime Video le novità di giugno 2024 - Prime Video presenta per il mese di giugno la quarta stagione di The Boys, serie TV basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, la seconda stagione di P ... avmagazine

In vendita la casa di ‘Mamma ho perso l’aereo’: ecco quanto costa - In vendita la casa di ‘Mamma ho perso l’aereo’: ecco quanto costa - Occasione unica per gli appassionati di Mamma, ho perso l’aereo: la celebre casa della famiglia ... Quest’ultima è adornata con un poster del film e una statua Lego di Macaulay Culkin (tutto vero). rollingstone

Marcello mio, Recensione del film su Marcello Mastroianni - Marcello mio, Recensione del film su Marcello Mastroianni - Diretto da Christophe Honoré e presentato in concorso a Cannes 77, Marcello mio è un omaggio sentito, ma non del tutto riuscito. hynerd