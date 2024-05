In un mese riceve 14 multe ma non ha l?auto | richiedente asilo fa causa al Comune

(Di martedì 28 maggio 2024) ANCONA In ungli vengono recapitate 14per sosta irregolare. Ma lui l?auto non ce l?ha. E neppure la patente. È finito in un intrigo internazionale (perché gli.

Da lunedì 15 aprile si torna alle gomme estive, che sostituiranno i pneumatici invernali. La scadenza, va detto, non è però categorica, nel senso che la normativa concede un mese aggiuntivo per mettersi in regola. E’ permesso pertanto di slittare al 15 maggio. Meglio fissare per tempo ... firenzepost

Autovelox, tutte le novità del decreto: dai nuovi limiti alla collocazione. Cosa cambia e quando entra in vigore - Autovelox, tutte le novità del decreto: dai nuovi limiti alla collocazione. Cosa cambia e quando entra in vigore - Da oggi, 28 maggio 2024, il nuovo decreto Autovelox è legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'entrata in vigore delle nuove misure, invece, è prevista non prima ... ilgazzettino

Stretta sugli Autovelox. Addio alle multe selvagge. Rimangono i rilevatori di velocità solo se ben segnalati - Stretta sugli Autovelox. Addio alle multe selvagge. Rimangono i rilevatori di velocità solo se ben segnalati - Gli autovelox non potranno più essere piazzati ovunque ma soltanto in quei tratti di strada che sono “individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno 1 km. prima dei centri abitati”. blitzquotidiano

Autovelox e telelaser, il calendario di giugno. Ecco le strade dove fare attenzione nel Salento - Autovelox e telelaser, il calendario di giugno. Ecco le strade dove fare attenzione nel Salento - Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, ... quotidianodipuglia