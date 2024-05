In tasca 10 dosi di cocaina a casa altri 40 grammi | 25enne in manette

(Di martedì 28 maggio 2024) Trescore Balneario. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Trescore hanno arrestato un, di nazionalità marocchina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato anche alla prevenzione e repressione dello spaccio, i militari hanno notato un ragazzo che si dirigeva verso la propria auto parcheggiata, il quale, alla loro vista mostrava un atteggiamento evasivo e sfuggente. I carabinieri hanno così pensato di procedere a una perquisizione che ha consentito di rinvenire nella vettura del ragazzo diecidi, per un peso complessivo di 15. Il ragazzo è risultato anagraficamente residente nel comune di La Spezia, ma non intendeva fornire il luogo di effettivo domicilio in zona, pertanto i carabinieri, a seguito di un’attività di indagine sviluppata nell’immediato, sono riusciti però ai individuare il suo domicilio in un appartamento situato a Cenate Sotto, dove, a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti ulteriori involucri di sostanza stupefacente per un peso complessivo di 40dioltre a bilancini di precisone e materiale per il confezionamento.

