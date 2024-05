In Puglia obbligatorio il certificato sul vaccino anti Hpv per iscriversi a scuola e università | il Garante della Privacy chiede chiarimenti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 28 maggio 2024) Interviene ilper la protezione dei dati personali sul progetto di legge approvato dal Consiglio regionaleche impone l’obbligo di presentare una certificazione di avvenuta o mancata vaccinazione al Papilloma virus (HPV) per gli studenti delle scuole medie, superiori eper potersi iscrivere ai corsi di istruzione. L’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni alla Regione, ricordando che, salvo casi specifici, l’Ue impone un generale divieto di trattamento dei dati sulla salute. Inoltre, la normativa vigente permette al personale scolastico di rire la certificazione delle vaccinazioni solo ed esclusivamente per quelle obbligatorie. Attualmente, la dose contro il Papilloma virus non è obbligatoria, ma è prevista nei Lea – Livelli essenziali di assistenza -, pertanto è raccomandata e gratuita per ragazzi e ragazze dagli undici anni di età.