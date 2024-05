In Francia è allarme per Sniffy | la nuova polvere bianca che ricorda la cocaina ma non lo è Ecco di cos’è fatta

(Di martedì 28 maggio 2024) Insta spopolando una. Non è la, ma la. Si tratta della cosiddetta, un’energizzante con aroma di frutta e proprietà eccitanti che si prende dal naso. Lasostanza legale, già presente in Austria, Germania e Svizzera, è molto in voga fra i giovani, ma il governo francese è pronto a contrastarla: “È spazzatura”, ha detto il ministro della Salute Frédéric Valletoux.si vende a un prezzo al grammo contenuto fra i 14 e i 20 euro ed è sostanzialmente unaenergizzante che contiene caffeina, taurina, creatina, arginina, citrullina, beta-alanina e maltodestrina e in grado di aumentare istantaneamente la propria energia per 20-30 minuti. Inoltre, è aromatizzata in vari gusti come fragola, menta, lime o frutto della passione.

