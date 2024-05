In Campania smaltite illecitamente 1000 tonnellate di rifiuti 12 arresti

(Di martedì 28 maggio 2024) Sarebbero stateoltre milledispeciali nello stir di Tufino determinando un aggravio di costi per la Sapna (società della città metropolitana di Napoli che gestisce il ciclo integrato deisolidi urbani) pari a circa 500 mila euro. Emerge dalle indagini del carabinieri del Noe che oggi, coordinati dalla Dda di Napoli, hanno arrestato 12 persone. Lo sversamento illecito deiferrosi ha causato danni agli impianti rimasti bloccati per lunghi periodi. Il Noe ha anche notificato un decreto di sequestro a due aziende private produttrici diindustriali. Con le accuse, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di, furto aggravato ai danni della Città Metropolitana di Napoli e corruzione, i carabinieri del Noe di Napoli stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone.

Traffico illecito di rifiuti e corruzione, 12 arresti in Campania - Traffico illecito di rifiuti e corruzione, 12 arresti in Campania - NAPOLI (ITALPRESS) – Stroncato dai Carabinieri del Noe di Napoli un traffico illecito di rifiuti. Dodici persone sono state arrestate. I militari, nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Saler ... lanuovasardegna

Smaltimento illecito di rifiuti, arrestate 12 persone in Campania con l'accusa di fare parte di un'associazione a delinquere - Smaltimento illecito di rifiuti, arrestate 12 persone in Campania con l'accusa di fare parte di un'associazione a delinquere - In particolare è emerso che nell’impianto per la gestione dei rifiuti di Tufino venivano smaltite tipologie di rifiuti di provenienza industriale, estranee al ciclo di raccolta dei rifiuti urbani. lanotiziagiornale

Campania. Operazione “Tris”. 12 arresti per traffico illecito di rifiuti e corruzione - Campania. Operazione “Tris”. 12 arresti per traffico illecito di rifiuti e corruzione - nella gestione dell’illecito traffico, finalizzato all’esigenza dei privati di smaltire illecitamente i loro rifiuti, conseguendo un significativo risparmio in termini economici, di contro, consentiva ... ilmetropolitano