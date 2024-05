(Di martedì 28 maggio 2024) L'Agenzia europea delha dato viaa un nuovo medicinale per illlo del: ecco in cosa consiste.

Prato , 13 aprile 2024 - L’Aifa (Agenzia italiana per il farmaco) ha dato luce verde alla Medicina nucleare dell’ospedale “Santo Stefano” di Prato per la sperimentazione clinica del radiofarmaco a scopo diagnostico “68Ga-FAPI-46” ad uso Pet in pazienti malati di tumore. Lo studio verrà condotto ... lanazione

In arrivo l'insulina "settimanale". Via libera dell'Ema al farmaco contro il diabete - In arrivo l'insulina "settimanale". Via libera dell'Ema al farmaco contro il diabete - C'è l'ok dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) alla distribuzione di un nuovo farmaco contro il diabete, che avrà la caratteristica di poter essere somministrato a cadenza settimanale. Una novità ... ilgiornale

Diabete, l'Ema approva la prima insulina settimanale al mondo. I medici: «Una rivoluzione» - Diabete, l'Ema approva la prima insulina settimanale al mondo. I medici: «Una rivoluzione» - «Una rivoluzione». Così medici e ricercatori hanno definito l'approvazione, da parte dell'Ema (Agenzia europea dei medicinali) della prima insulina settimanale al mondo ... corriereadriatico

Mania-filler, Sime: “Stop alla vendita libera in farmacia, il fai-da-te è rischioso” - Mania-filler, Sime: “Stop alla vendita libera in farmacia, il fai-da-te è rischioso” - Il presidente della Società italiana di medicina estetica, Emanuele Bartoletti, mette in guardia sulle possibili complicanze: "Danni anche drammatici" ... dire