Imparare giocando con i campus estivi

(Di martedì 28 maggio 2024) Arriva l’estate e per bambini e adolescenti è tempo di vacanze, un momento di libertà da sempre dedicato al gioco e al divertimento, ma che se correttamente supportato da un corretto approccio pedagogico, attraverso adeguati contenuti educativi, può rappresentare anche una preziosa opportunità di crescita, umana come sociale. In tal senso i campioffrono una ghiotta occasione di incontro e confronto con gli altri e la possibilità di vivere esperienze nuove e stimolanti e Firenze mette a disposizione delle famiglie un ricco pacchetto di opportunità tra cui scegliere. In città come in campagna, al mare come in montagna. Lo sport è certamente il veicolo più immediato a livello di educazione e interazione, fornendo in maniera del tutto naturale insegnamenti che vanno dal rispetto dei ruoli e delle regole, alla socializzazione attraverso la partecipazione attiva e la competizione amichevole.