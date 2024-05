Imparare attraverso il fare | per il secondo anno Iterchimica partecipa al progetto ‘Legami CoValenti’

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 28 maggio 2024) Anche quest’si è svolta, l’iniziativa promossa dal Gruppo Chimici e Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Bergamo, in sinergia con 17 aziende bergamasche e rivolta ad alcuni istituti tecnici a indirizzo chimico, che si pone l’obiettivo di avvicinare il mondo scolastico a quello lavorativo. È questo l’elemento di innovazione del: da un lato permettere ai ragazzi di maturare esperienze pratiche, dall’altro consentire alle aziende di mettersi in gioco e compiere attività che abbiano un impatto sociale sulla comunità in cui operano. Dopo il successo della passata edizione, anche quest’ha aderito con piacere al, dando alle scuole la possibilità di conoscere e toccare con mano la propria realtà aziendale.