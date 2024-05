Impagnatiello ha un disturbo narcisistico | la consulenza tecnica della difesa

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlessandro, il barman che un anno fa ha ucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza, “è certamente portatore di un complessopersonalità con tratti “narcisistici” “ossessivo-compulsivi” e paranoici che “sono alla base” dell’omicidio. E’ scritto nellache è agli atti del processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Milano. Il 31enne, nell’interrogatorio di ieri, ha ricostruito il delitto ma ha detto di non riconoscersi nelle conclusioni dello psichiatra che ha evidenziato un vizio di mente in modo da consentire una richiesta di perizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. .

