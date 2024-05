Impagnatiello | Andai a pranzo da mia mamma con il cadavere di Giulia nell’auto

(Di martedì 28 maggio 2024) Alessandro, imputato reo confesso nel processo per l’omicidio diTramontano, ha raccontato ieri in aula nei dettagli le modalità con cui, esattamente un anno fa, il 27 maggio, ha ucciso la compagna incinta al settimo mese. L’ex barman 31enne l’ha accoltellata 37 volte nella loro casa in cui la coppia viveva, a Senago, nella Città metropolitana di Milano. “Perché hai ucciso?”, gli è stato chiesto ieri dalla pm davanti alla Corte d’Assise di Milano. “È una domanda che mi sono fatto miliardi di volte”, ha risposto: “Una domanda che non avrà mai risposta. Non c’è e non ci sarà mai un motivo per tutta questa violenza, questa aggressività, questa distruzione”. L’uomo aveva contemporaneamente una relazione con un’altra ragazza, anche lei – comeTramontano – convinta di essere la sua unica fidanzata.

