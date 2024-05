Immondizia e paura abbattete l’ecomostro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Un vero ecomostro, di quelli che nessuno vorrebbe ritrovarsi vicino a casa. Un cantiere abbandonato da quattro, cinque anni, compreso fra le vie Stoppani, Monte Santo e Plinio. I residenti denunciano uno stato di degrado che si alimenta di giorno in giorno fra incuria e inciviltà, rifiuti abbandonati e scarichi di macerie edili. C’è chi si è perfino liberato di una vecchia vasca da bagno, chi di una porzione di finestra: ovviamente buttandoli oltre la recinzione, magari con la complicità del buio. "L’impresa è fallita ed è rimasta questa costruzione che è uno sfregio per il quartiere – afferma Rossana, una residente - È un peccato perché il quartiere è bello, vivibile e con molto verde". Un’altra abitante, Nadia, segnala la presenza di topi: "Ne abbiamo trovati in strada, poco lontani dal cantiere".