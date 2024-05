Il Volo – Tutti per uno la scaletta dei cantanti della terza e ultima serata stasera su Canale5

Nel 2023 Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, meglio noti come Il Volo , avevamo tenuto una serata speciale andata in onda su Canale 5 (e replicata a inizio 2024 ). Un evento che è piaciuto al pubblico, tanto da essere bissato con tre appuntamenti nuovi: Il Volo – Tutti per Uno è ... ascoltitv

Tutto pronto per il gran finale de Il Volo Tutti per Uno. Il trio italiano più famoso al mondo composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto tornano in prima serata con l’ultima puntata dell’evento musicale per i 15 anni di carriera trasmesso dalla splendida cornice dell’Arena di ... superguidatv