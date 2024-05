Il Volo | con Max Pezzali l’effetto karaoke è irresistibile Eleonora Abbagnato incanta in un minuto

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 28 maggio 2024) Entrata di grande effetto all’Arena di Verona per Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone che arrivano attraverso il pubblico cantando Who wants to live forever, la meravigliosa canzone dei Queen colonna sonora del film Highlinder. Si apre così la terza e ultima serata di Il-Tutti.