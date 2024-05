Il vizietto omofobo del Papa rischia di riaprire la solita caccia alle streghe nei seminari

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 28 maggio 2024) «Mettere fuori daitutte le checche, anche quelle solo semi-orientate», perché «c’è troppa aria di frociaggine». Ad averlo dettolele, è proprio il caso di dirlo, è stato Jorge Mario Bergoglio. Riportato per primo da Dagospia, poi confermato da vari presuli e ripreso da tutte le testate, ilsi è così rivolto, il 20 maggio, ai vescovi italiani in apertura della settantanovesima Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana (Cei). Ciò che a primo acchito colpisce, anzi fa trasecolare, è il linguaggio greve e grossolano, che, poco consonoauguste labbra, si presta anche a più di una riflessione ironica. Come quella, ad esempio, di Franco Grillini, presidente nazionale onorario di Arcigay e storico leader del movimento Lgbt+ italiano, per il quale si tratta di «una confessione in piena regola.