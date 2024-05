Il vegetariano come non lo avete mai mangiato

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 28 maggio 2024) Seguire uno chef in maniera estensiva nel corso della sua carriera riteniamo sia fondamentale per (provare a) capire appieno le sue evoluzioni, i cambi di rotta, le prove, i successi. Anche i dispiaceri certo, perché sul lungo periodo arrivano anche quelli. Ciò non significa che vi sia sempre consenso, ma indubbiamente avremo più elementi e informazioni per poter costruire un percorso, individuare coerenza laddove altri vedono solo esibizionismo. Quello con Eugenio Roncoroni è un rapporto che dura ormai da più di dieci anni, dal suo arrivo a Milano con il format Mercato – Burger Bar – decisamente rivoluzionario per l’epoca (parliamo del 2011) e poi alla vendita del brand per un’evoluzione verso l’alto del concept originario. Non c’è mai stato nessun italiano in città che abbia deciso di osare così tanto in cucina ricevendo altrettanto consenso.