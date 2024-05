Il turismo traina l’occupazione La domanda di lavoro cresce del 13% Ma la metà dei posti resterà vacante

(Di martedì 28 maggio 2024)ladidelle imprese locali, sostenuta principalmente dal commercio e delcon la stagione che si prepara ad entrare nel vivo, ma – secondo l’analisi della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – almeno ladeidisponibili. Secondo l’indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero dele delle Politiche Sociali, ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche, nel mese di maggio le imprese delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa hanno programmato assunzioni con un aumento del 10% rispetto ad un anno fa. In valore assoluto si tratta di 900 assunzioni in più rispetto al maggio 2023. La crescita, come anticipato, è attribuibile in particolare al settore dei servizi, dove sale ladel commercio e soprattutto del, presumibilmente a causa delle positive aspettative per la stagione estiva che vede molte attività già operative.

