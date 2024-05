Il test di Medicina a Modena | la carica dei mille Una grande sfida rimaniamo fiduciosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Sono più di(1022, per l’esattezza).sorrisi, volti,storie diverse. Tutte, però, legate da un unico fil rouge: il sogno di indossare il camice bianco e schierarsi in prima linea per gli altri. In viale Virgilio, questa mattina, era l’ambizione a "incendiare" l’animo dei tantissimi giovani che, davanti ai cancelli della Fiera, aspettavano di entrare. Un giorno speciale e molto atteso – certo, non senza un po’ di agitazione – che oggi ha visto andare in scena la prima sessione deldi ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale ine Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2024-2025, organizzata dall’Università die Reggio Emilia. Qualcuno, quell’obiettivo, se lo era già prefissato in tenera età, quando da bambino giocava con uno stetoscopio di plastica.