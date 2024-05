Il sogno della Cina di comprare il calcio europeo è tramontato

(Di martedì 28 maggio 2024) Intorno alla metà dello scorso decennio sembrava che i miliardari cinesi potessero prendersi il, sia sottraendogli i suoi campioni sia entrando in possesso dei suoi club. Gli investimenti di quel periodo erano solo la punta dell’iceberg di un crescente interesse per le grandi aziende di Pechino nell’economia occidentale. Quasi un decennio dopo, sembra un mondo lontanissimo: la fine dell’epoca di Suning all’Inter, con il recente passaggio del club fresco campione d’Italia nelle mani del fondo statunitense Oaktree, è forse l’esempio migliore di quanto le cose siano cambiate. La situazione dei nerazzurri si presta particolarmente bene a fare da emblema di questo fenomeno: delle varie proprietà cinesi del, Suning è stata l’unica capace di conquistare dei trofei, vincendo due scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe italiane e raggiungendo una finale di Champions League.

(Adnkronos) - 27 maggio 2024. AXA sostiene il Campionato Europeo femminile di calcio UEFA 2025 ( UEFA Women's EURO 2025 ) in qualità di partner Ufficiale, in coerenza con il suo attuale impegno nel promuovere lo sport femminile e favorire una maggiore uguaglianza di genere nella società, anche ... liberoquotidiano

(Adnkronos) - 27 maggio 2024. AXA sostiene il Campionato Europeo femminile di calcio UEFA 2025 ( UEFA Women's EURO 2025 ) in qualità di partner Ufficiale, in coerenza con il suo attuale impegno nel promuovere lo sport femminile e favorire una maggiore uguaglianza di genere nella società, anche ... liberoquotidiano

AXA sostiene con orgoglio in qualità di partner il Campionato Europeo femminile di calcio UEFA 2025 ( UEFA Women's EURO 2025 ), che si svolgerà in Svizzera dal 2 al 27 luglio 2025 . Con la sponsorizzazione di questo Campionato , AXA amplia il suo attuale impegno a favore del calcio femminile . “AXA è ... liberoquotidiano

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Playoff Semifinale Andata: Palinsesto e Telecronisti - Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Playoff Semifinale Andata: Palinsesto e Telecronisti - Avellino, Vicenza, Carrarese, Benevento, chi salirà in Serie BNon perderti neanche un’azione dei playoff di Serie C NOW in streaming su NOW Martedi 28 Maggio 2024, continua l'attesissimo torneo dei p ... digital-news

Ali verso la Diamond League a Stoccolma - Ali verso la Diamond League a Stoccolma - Nell’elenco della 4x100 maschile non c’è Chituru Ali. Ma niente paura non è una bocciatura per l’albatese. A confermarlo, anche la Federazione che, nel comunicato, sottolinea che la mancata ... laprovinciadicomo

AXA è partner del Campionato Europeo femminile di calcio UEFA 2025 - AXA è partner del Campionato europeo femminile di calcio UEFA 2025 - 27 maggio 2024. AXA sostiene il Campionato europeo femminile di calcio UEFA 2025 (UEFA Women’s EURO 2025) in qualità di Partner Ufficiale, in coerenza con il suo attuale impegno nel promuovere lo spor ... padovanews