Il saluto commosso del sindaco Gori nel suo ultimo intervento in Consiglio | L’esperienza più straordinaria della mia vita

(Di martedì 28 maggio 2024) Bergamo. Per l’ultima volta ha prenotato il suo. E, per l’ultima volta, ha acceso il microfono e preso la parola davanti a quella che è stata la sua maggioranza in questi dieci anni di governo del territorio. Così, dopo un commento puntuale sulla Montelungo, in particolare sull’atto, quello che ha messo la parola fine ad una tanto attesa quanto faticata riqualificazione, Giorgio, ildi Bergamo in scadenza di mandato, ha voluto salutare così, metaforicamente, la sua Bergamo, con un discorso che, per una volta, sembrava venire più dalla pancia che dalla testa. Strano, per uno come lui che difficilmente si lascia andare alla commozione. Così, sempre preciso e misurato, così apparentemente imperturbabile. Ma, evidentemente, questa volta, il racconto delle emozioni ha prevalso sulle logiche politiche.