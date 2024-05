Il ritrovo della formazione ’82-’83 Allievi dell’Urbino | quella stagione d’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) I ‘ragazzi’Provinciali Urbino 1982-83 si sono ritrovati nei giorni scorsi allo stadio di Urbino (foto di P.Cocchi) per un amarcord all’insegna dell’amicizia. "La cosa più bella – dicono all’unisono – è riavere indossato la maglia da giocoe avere posato per una foto così come era successo 40 anni fa. Tranne tre hanno risposto tutti all’appello, ognuno ha ricordato aneddoti e curiosità del periodo. In particolare si è ricordato la finaleProvinciali dove avevamo battuto la forte Vadese per 2 a 1. Il direttore sportivo di allora Claudio Crespini ha confermato che la nostra era una delle formazioni più fortia livello giovanile. Una squadra formata da giocatori di diversi paesi vicino alla città ducale".