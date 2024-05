Il ritorno di Sinner | l’anca è ok l’amore pure

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Nessun dolore. Jannik in formato Battisti toglie un po’ di dubbi sulla condizione delsulla sua vita privata. Sì, "io e Anna (Kalinskaya) stiamo insieme – dice dopo aver vinto il match di primo turno contro Eubanks –, ma non dirò altro, lo sapete, sono riservato". Spenta sul nascere ogni scintilla di gossip raccoglie tutto quello che c’è di buono da un match a senso unico giocato contro il gigante americano. Il punteggio dice 6-3, 6-3, 6-4, le statistiche svelano un retroscena un po’ diverso, con ben 10 palle break concesse dal 22enne altoatesino, proprio come il suo avversario. Jannik si dichiara "non al 100%, masta bene. Lavoro giorno dopo giorno per recuperare la forma migliore, con l’aiuto del mio staff e sono molto contento di essere qui.