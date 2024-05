Il ritocchino estetico a 23 anni La figlia vip della tv già dal chirurgo | riprende tutto e dà consigli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) Jasmine Carrisi sempre più personaggio televisivo. Laprimogenita di Al Bano e Loredana Lecciso nasce come cantante ma in questi ultimiha collezionato diversi ruoli anche sul piccolo schermo. Di recente è stata ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, insieme al papà e lunedì scorso l'ha sostituito nella seconda puntata di Io Canto Family, lo show appena iniziato e ondotto da Michelle Hunziker L'annuncio è arrivato direttamente dal programma di Canale5 che con un comunicato ha reso nota la novità in giuria. Al Bano è infatti stato eccezionalmente assente, presumibilmente per impegni lavorativi e sostituito dallaJasmine Carrisi con cui, per la cronaca, aveva già condiviso l'esperienza da coach a The Voice.