Il riciclaggio italo-albanese nel centro di Firenze | dai ristoranti agli scontrini non battuti al denaro in nero La mappa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) La centrale delda oltre 10milioni di euro, reinvestiti in una frenetica acquisizione di attività di ristorazione neldi, si trovava nel ristorante “Il Cavallino”. Qui una telecamera nascosta dinvestigatori della Guardia di Finanza ha ripreso a lungo la prassi della consegna di“in”. Soldi ricavati, anche, dalla sottrazione dei contanti accumulati neicomprati e gestiti dalla cricca, dove era prassi frequente non battere lo scontrino. È uno dei dettricavati dal decreto di perquisizione ordinato ieri dalla Dda di– pm Crhistine Von Borries, procuratore aggiunto Luca Tescaroli, con il visto del procuratore Filippo Spiezia – ed eseguito in 23 luoghi diversi tra, Livorno e la provincia di Napoli.