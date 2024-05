Il regista di Aladdin Hercules e La Sirenetta ha un problema con i film Disney che hanno un messaggio

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 28 maggio 2024) Anche se il nome di John Musker non suona immediatamente familiare a molti, si tratta di colui che ha scritto e direttoiconici come Basil L’Investigatopo, La, Il pianeta del tesoro, La principessa e il ranocchio e Oceania. Tuttavia, nonostante il suo lungo rapporto di lavoro con La Casa di Topolino, ilsi è ora scagliato contro le recenti offerte dello studio. Come molti fan, Musker crede che ladebba ridimensionare ilpolitico nei suoi, qualcosa che persino il CEO della, Bob Iger, condivide, suggerendo che l’impegno “politico” di questipasserà in secondo piano andando avanti. “Penso che debbano fare una correzione di rotta in termini di messa in secondo piano del, dietro l’intrattenimento, una storia avvincente e personaggi coinvolgenti”, ha detto all’outlet spagnolo El País (via Toonado.