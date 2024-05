Il Psg fa sul serio per Kvaratskhelia | offerta da 100 milioni di euro al Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl PSG fa sulper Khvicha. Per il georgiano è arrivata la prima, da ben 100di, da parte dei parigini. Non solo Osimhen, il Paris Saint-Germain ha inserito anche il Kvara nella lista dell’era post Mbappé. A confermare l’del club francese è stato Mamuka Jugelim, agente di Kvicha, all’edizione georgiana del sito de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Non c’è nessun interesse dell’Arabia Saudita per Kvara. Sul giocatore c’è il Psg, tutto però dipenderà dalla decisione dele del suo presidente”. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, scrive che il club parigino ha messo sul tavolo per Kvara 100: “Dopo l’addio a parametro zero con Kylian Mbappé, il Psg guarda dunque in Italia per rinforzare il proprio reparto offensivo.