Il prossimo avversario di Luciano Darderi al Roland Garros | vittima di Sinner in Coppa Davis poi un favorito all’orizzonte

(Di martedì 28 maggio 2024)ha esordito con una bella vittoria al, imponendosi in tre set contro l’australiano Rinky Hijikata. Il tennista italiano ha avuto la meglio con il punteggio di 6-3, 7-6(6), 6-1 e si è così qualificato al secondo turno dello Slam sulla terra rossa di Parigi. Il 22enne, che era reduce dalle semifinali di Torino e Lione, se la dovrà vedere con l’olandese Tallon Griekspoor. Il 22enne, attuale numero 40 del ranking ATP, incrocerà il 27enne, numero 25 del mondo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. L’olandese ha regolato lo statunitense McDonald al quarto set e tanti italiani lo ricorderanno perché lo scorso 10 maggio perse contro Francesco Passaro a Roma, ma soprattutto per le sfide con Jannik: ne ha giocate e perse ben quattro contro l’altoatesino tra cui spiccano quella nei quarti di finale di, la semifinale all’ATP 500 Di Rotterdam e i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami pochi mesi fa.