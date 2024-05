Il programma delle celebrazioni per la Festa della Repubblica

(Di martedì 28 maggio 2024) Domenica 2 giugno è la(nella foto la prefetta Michela Savina La Iacona). Ricco ilcelebrazione che si tiene in PiazzaCarceri. Si comincia alle 10.45 con la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti. Quindi si prosegue con la lettura del messaggio del Presidentee la consegnaonorificenze dell’Ordine al Merito. Infine, lo spiegamento del Tricolore dal Castello dell’Imperatore a cura dei vigili del fuoco. La manizione sarà impreziosita dal contributo degli alunniquinta classe Bscuola primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa eclasse terza A-GR dell’isitituto professionale Guglielmo Marconi.

