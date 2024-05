Il prezzo del gas apre in calo a 347 euro

Il prezzo del gas apre in calo a 34,7 euro - Il prezzo del gas apre in calo a 34,7 euro - Avvio in calo per il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni cedono l'1,3% a 34,7 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno si registra un aumento complessivo del 7,7%. (ANSA). (ANSA) ... ansa

Prezzo dell'oro poco mosso a 2.350 dollari l'oncia - prezzo dell'oro poco mosso a 2.350 dollari l'oncia - (ANSA) - ROMA, 28 MAG - prezzo dell'oro senza sensibili variazioni sui mercati asiatici: il lingotto con consegna immediata passa di mano a ... notizie.tiscali

Germania: +0,4% mensile prezzi all'ingrosso ad aprile, -1,8% annuo (RCO) - Germania: +0,4% mensile prezzi all'ingrosso ad aprile, -1,8% annuo (RCO) - Incremento congiunturale superiore alle attese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - In Germania i prezzi di vendita nel commercio ... ilsole24ore