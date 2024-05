Il prete Emanuele Tempesta condannato per abusi sessuali su minori tra i 7 e gli 11 anni | lui nega tutto

Invitava i bambini a giocare ai videogiochi per poi abusarne: condannato prete 30enne - Invitava i bambini a giocare ai videogiochi per poi abusarne: condannato prete 30enne - È l'accusa con la quale è stato condannato in primo grado a sei anni e sei mesi don emanuele Tempesta, 32 anni, l'ex parroco vicario di Busto Garolfo, nel Milanese. L'uomo era stato arrestato il 15 ... today

Abusi sessuali su bambini, sarcerdote condannato a 6 anni e 6 mesi. Li invitava a casa con la scusa dei videogiochi - Abusi sessuali su bambini, sarcerdote condannato a 6 anni e 6 mesi. Li invitava a casa con la scusa dei videogiochi - È stato condannato a sei anni e mezzo di carcere don emanuele Tempesta, il 32enne ex prete di Busto Garolfo, nel Milanese, arrestato il 15 luglio 2021 con l'accusa ... ilmessaggero

Busto, don Emanuele Tempesta condannato a 6 anni 6 mesi per abusi sessuali sui bambini - Busto, don emanuele Tempesta condannato a 6 anni 6 mesi per abusi sessuali sui bambini - Circa venti le parti civili costituite: per l’accusa lui avrebbe palpeggiato vari ragazzini dai 7 agli 11 anni, dopo averli invitati da lui per giocare ai videogiochi (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese