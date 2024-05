La Camera ha dato il suo primo assenso al disegno di legge sull’autonomia differenziata : la commissione Affari costituzionali di Montecitorio ha completato l’analisi del testo, pianificando la discussione in Aula per lunedì 29 aprile. Il passo rafforza l’accordo tra la Lega e Fratelli d’Italia e, ... ilfattoquotidiano

L’Italia dell’immediato Secondo Dopo guerra, con la sua “industria pubblica” in “proprietà pubblica demaniale” del Popolo (si pensi all’Iri, con le sue mille Aziende pubbliche, all’Eni, all’Enel, all’Ina, ecc.), costituenti il 70 per cento della ricchezza nazionale, aveva raggiunto valori da ... ilfattoquotidiano

Schlein a Reggio Calabria contro Meloni: “Lo Stato deve arrivare prima delle mafie, il governo ha fatto l’opposto cancellando il Reddito” - Schlein a Reggio Calabria contro Meloni: “Lo Stato deve arrivare prima delle mafie, il governo ha fatto l’opposto cancellando il Reddito” - Schlein scatenata contro la premier: "Non si è mai vista una sedicente patriota spaccare in due il Paese con una riforma sbagliata come l'autonomia differenziata". Ecco cosa ha detto ... ilfattoquotidiano

Il premierato e l'autonomia differenziata non vedranno (mai) la luce - Il premierato e l'autonomia differenziata non vedranno (mai) la luce - Altro che referendum o, come molti -sotto sotto- sperano, altro che effetto Renzi-bis per la sorte del Governo: il premierato (la madre di tutte le riforme per Fratelli d’Italia) e l’autonomia ... affaritaliani

A cinquant’anni dalla strage di Piazza della Loggia : cosa è cambiato - A cinquant’anni dalla strage di Piazza della Loggia : cosa è cambiato - In uno scenario diverso, oggi assistiamo a continui attacchi alla carta costituzionale e ai diritti da essa garantiti ... basilicata24