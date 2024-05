Il portiere Audero e il ritorno di Cerri sono i primi nodi da sciogliere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Nei prossimi giorni nella sede di via Sinigaglia, ci sarà una riunione operativa del Como, per iniziare le prime mosse di mercato verso il campionato di serie A. I tifosi si attendono dalla società colpi ’’straordinari’’, nelle scorse settimanecircolati nomi di Modric e Icardi, subito smentiti dalla società lariana, che vuole fare innesti importanti, ma non stravolgere il solido nucleo che ha portato alla promozione. Fabregas ha attivato alcune sue conoscenze e amicizie sia in Liga che in Premier ma sicuramente ha bene in testa con che tipo di squadra giocare. In sede in questi giorni è passato in visita Emil, secondodell’Inter ad incontrare il braccio operativo della famiglia Hartono al Como Mirwan Suwarso., nato in Indonesia, potrebbe diventare un giocatore importante per la popolarità del Como in oriente.