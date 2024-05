Il Pontedera che verrà Dopo dieci anni di 3-5-2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Per sapere chevedremo il prossimo anno dal punto di vista tattico bisogna (giustamente) attendere il nome del nuovo allenatore.di 3-5-2 (tranne poche eccezioni) marchio di fabbrica prima di Paolo Indiani e quindi di Ivan Maraia, rimasti sulla panchina granata per un lustro a testa, qualcosa ha iniziato a cambiare dall’estate 2022, prima con l’arrivo di Pasquale Catalano, durato però il breve arco di 6 gare, e quindi con il biennio di Massimiliano Canzi, rimasto in panchina per 70 partite di campionato. Premesso che i numeri degli schieramenti valutati nella statistica si riferiscono ai moduli in fase offensiva (perché difensivamente ilsi è sempre adattato uomo su uomo alla formazione che aveva di fronte) e che si parla di atteggiamento iniziale (perché durante i 90’ i granata hanno cambiato pelle anche 2-3 volte), di queste partite oltre la metà, ovvero 36, sono state giocate col 3-4-2-1, 26 con il 3-4-1-2, quattro con il 3-5-2, due con il 3-4-3 e una ciascuna con il 4-2-3-1 e il 4-3-1-2.