Il periodo del silenzio | La via giusta è l’ascolto

(Di martedì 28 maggio 2024) Che cosa succederebbe se, una sera, decidessimo di cancellare le app del telefono, sparissimo dai social? Un black out della comunicazione che per Cristina, protagonista e io narrante dell’ultimo romanzo di Francesca Manfredi, si spinge fino al limite: smettere di parlare. Prima mantenendo un contatto con biglietti e poi sottraendo(si) sempre più. Una progressiva sparizione dal mondo che diventa ancora più paradossale quando la sua storia diventerà virale. Ne Ildel(La Nave di Teseo) la scrittrice reggiana – vincitrice del Campiello Opera Prima nel 2017 con Un buon posto dove stare – tocca i temi della solitudine e delle incertezze di un’epoca. "Una storia che finisce in un abisso", spiega prima di presentarlo domani, alla Coop Zanichelli alle 18, con la editor Chiara Spaziani.