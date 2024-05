Il patto del ristorante retroscena | la mossa di Leclerc dopo il trionfo a Monaco Verstappen trema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) In mondovisione si è lasciato sfuggire quel “stasera festeggiamo tutti da Jimmy'z” e così la folla, festosa nel tentativo di festeggiarlo, si è presentata domenica sera davanti al locale notturno per vedere Charles, che poche ore prima si è preso la prima (sofferta) vittoria nella sua Montecarlo. Con loro anche Vasseur, che oggi compie 56 anni e Sainz, allegro per il podio ma con il magone dentro di dover lasciare la Ferrari sul più bello, in una fase di espansione. La voglia in Ferrari è di non fermarsi,una crescita costante iniziata al via di stagione con una macchina che ha risolto i grandi problemi di scorso anno: quelli del consumo-gomme. Il team principal francese si è scottato l'anno scorso, quando ha ereditato la (fallimentare) vettura di Mattia Binotto, e non vuole farlo quest'anno.