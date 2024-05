Il Parlamento georgiano scavalca il veto presidenziale La Foreign agents law è ufficialmente legge

(Di martedì 28 maggio 2024) L’iter dellalaw si èconcluso. Con l’esito positivo della votazione di oggi (ben ottantaquattro voti favorevoli, solo quattro contrari) ilha annullato il potere diesercitato dalla presidente del Paese Salome Zourabichvili, che aveva definito il progetto dicome una “russa” che “contraddice la nostra costituzione e tutti gli standard europei”. L’ultimo, formale step rimasto è la firma da parte dello speaker delShalva Papuashvili. “Sogno”, il partito di maggioranza del Paese caucasico, ha scelto di proseguire con l’adozione della(la quale prevede che le organizzazioni che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall’estero devono dichiarare di “perseguire gli interessi di una potenza straniera”) nonostante la forte opposizione ad essa dimostrata sia dalla popolazione, che per settimane è scesa in piazza a dimostrare contro i promotori della(esattamente come un anno fa, quando le dimostrazioni spinsero al ritiro della proposta di), che dall’estero.

Georgia, respinto il veto presidenziale sulla “legge russa”: entrerà in vigore tra 60 giorni - Georgia, respinto il veto presidenziale sulla “legge russa”: entrerà in vigore tra 60 giorni - Georgia, la “legge russa” è stata approvata in via definitiva. Il parlamento ha rimosso il veto posto dalla presidente. lettera43

Georgia, il Parlamento supera il veto presidenziale e approva definitivamente la "legge russa" - Georgia, il parlamento supera il veto presidenziale e approva definitivamente la "legge russa" - Dopo il voto della commissione Giustizia di lunedì, il controverso testo è tornato in Aula, dove è stato riconfermato con un'altra votazione a maggioranza assoluta, capace di scavalcare il veto della ... it.euronews

Il governo georgiano ha adottato la "legge russa" - Il governo georgiano ha adottato la "legge russa" - Le conseguenze concrete della legge e quel che già sta accadendo all'interno di un progetto europeo come Horizon Il parlamento georgiano ha rovesciato il veto presidenziale alla “legge russa” – che ... ilfoglio