Il ’Parchetto dei Frati’ donato all’amministrazione | Verrà riqualificato affinché diventi più sicuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Il ‘Parchetto deiora è di proprietà pubblica. Quest’angolo verde, nel cuore del centro storico, è statodai Frati Minori dell’Emilia Romagna al Comune di Pavullo e il Lions Club Pavullo e del Frignano ha coperto per intero i costi del rogito per il passaggio di proprietà. "Il Parchetto – spiega il sindaco Davide Venturelli - saràcon l’elaborazione di un progetto che comprende una nuova illuminazione e un sistema di videosorveglianza, per garantire maggiore sicurezza e fruibilità a tutte le ore del giorno e della sera, diventando luogo di incontro, relax e divertimento per famiglie e bambini, pavullesi e turisti. Sarà quindi preservato e valorizzato per tutti i cittadini, soprattutto per i più piccoli che amano giocare all’ombra dei grandi alberi, da sempre meta fissa nei pomeriggi assolati d’estate".