Il Papa si scusa per il termine frociaggine | Non volevo offendere nessuno la Chiesa è di tutti

(Di martedì 28 maggio 2024)Francesco “non ha mai intesoo esprimersi in termini omofobi” e “rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di unriferito da altri”. Lo dichiara il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, intervenendo sulle polemiche scatenate per la frase “In alcuni seminari c’è già troppa”, attribuita al pontefice. Come Bergoglio “ha avuto modo di affermare in più occasioni”, sottolinea portavoce vaticano, “nellac’è spazio per, perè inutile,è superfluo, c’è spazio per. Così come siamo,”. La frase incriminata era stata pronunciata dalla scorsa settimana durante un incontro a porte chiuse con i vescovi italiani per l’assemblea della Conferenza episcopale italiana.

