Il Papa si scusa ma le sue parole hanno avuto un impatto devastante | perché questo scivolone?

(Di martedì 28 maggio 2024) Unnon parla come una vignetta di Charlie Hebdo. L’asciutto commento di un fedele d’Oltralpe esprime icasticamente lo sconcerto e la repulsione chepreso alla sprovvista l’opinione pubblica di fronte alla battuta di Francesco sul tema dell’accoglienza degli omosessuali in seminario. Buttare là, senza pensare, il termine “frociaggine” rischia di essere un colpo durissimo al prestigio di Jorge Mario Bergoglio. Un pontefice non parla così. Né in pubblico né in privato. Qualunque sia la sua visione. Che sia conservatore o moderato o riformatore. E’ specialmente la stampa internazionale a rimanere allibita. E lo si coglie dalleattentamente soppesate per descrivere l’episodio. Scrive il giornale francese Figaro, moderato, che il pontefice ha impiegato un termine considerato in Italia “volgare e insultante”.