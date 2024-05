Il papà in strada in un bagno di sangue | è stato accoltellato dalla figlia 16enne

(Di martedì 28 maggio 2024) Una ragazzina di soli 16 anni lunedì sera hail padre in un paese del Basso Mantovano: per competenza territoriale la vicenda è ora sul tavolo della Procura dei minori di Brescia. Ne dà notizia La Gazzetta di Mantova: l'allarme èlanciato da alcuni residenti quando hanno visto.

Sotto una pioggia scrosciante Varese ha dato l’ultimo saluto a Fabio Limido . Una cerimonia composta e intima, nonostante una chiesa strapiena, è quella che si è svolta ieri pomeriggio presso la Basilica di San Vittore. La città giardino si è fermata per dire addio al 71enne ucciso lo scorso lunedì ... ilgiorno

Un bambino di soli dieci anni ha chiamato la polizia chiedendo aiuto dopo che il padre ha ucciso la madre con una coltellata Una Telefonata macabra, arrivata la scorsa domenica mattina alla sede della polizia di Anversa, in Belgio. Nella cornetta del telefono risuona la voce di un bambino : “ papà ... notizie

Delitto Tramontano, Impagnatiello: "Si è voltata e l'ho colpita al collo | A pranzo da mia mamma col cadavere in auto" - ... ha detto Impagnatiello durante l'interrogatorio al processo in corso a Milano in cui ha di nuovo ammesso di aver ucciso e occultato il corpo della fidanzata che ha accoltellato un anno fa nella loro ... tgcom24.mediaset

Il Consorzio di Bonifica celebra i primi 90 anni della diga di Mignano insieme alla scuola elementare di Cortemaggiore - ...segnalazioni Radio Sound Piacenza 24 WhatsApp 333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Credito d'Imposta per il Riacquisto della Prima Casa Accoltellato ... piacenza24.eu