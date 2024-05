Il pane non costa caro ma ci deve essere caro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilva impastato, cotto, sfornato, venduto, servito, tagliato, mangiato. Ma ilva anche spiegato, narrato e raccontato. A tutti i costi. Costi quel che costi. Per far capire il perché del suo costo. «Nell’elenco della spesa ilè sempre stato l’elemento meno incisivo in assoluto. Un tempo lo si vendeva addirittura a pochi euro. Le cose sono cambiate (per fortuna, ndr) e ora ilpuò arrivare are quindici euro al chilo. Per tanti buoni motivi. Perché bisogna tenere conto di molti fattori e di molte voci di costo: dalle materie prime al personale, checompetente e performante; dall’affitto del locale, sempre più alto, specialmente nelle grandi città, sino alla comunicazione, ormai imprescindibile», spiega Edoardo Moussanet, al tavolo 17 dell’hackathon del Festival di Gastronomika.