Il pane a 9 euro al kg è etico eccome non banalizziamo il lavoro degli artigiani La posizione del Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 28 maggio 2024) In questi giorni si è molto discusso sull'opportunità o meno di far pagare unal chilo. Ilha dato spazio all'opinione di Paolo Manfredi secondo il quale «una 9non sarebbe». Ora, però, vorremmo ribadire ancora una volta la linea delsul tema, lo faccio io in quanto curatrice della guidattieri d'Italia che, tra gli altri, ho il compito di “prendermi cura” di un settore che in questi anni ha fatto passi da gigante. E la cosa ha giovato a tutti, contadini, mugnai, panificatori e consumatori finali. Breve riassunto delle puntate precedenti: tutto è partito da un articolo del Corriere della Sera dove Federica Ferrari e Francesca Gatti del forno Ambrogia a Milano hanno affermato che il loropiù venduto costi al cliente 9al chilo.