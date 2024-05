Il pallone della finale Germania-Argentina va all’asta | il valore stimato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2024) In attesa dell’inizio di Euro2024, arriva un aggiornamento sul Mondiale 2014: uno dei palloni con cui lavinse lacontro l’sarà messoonline per untra i 40.000 e i 60.000 euro. E’ quanto scrive oggi la casa d’aste, Aste Am Grunewald a Berlino. L’asta del, che ha un certificato Fifa, si svolgerà il 28 giugno. Il nazionale tedesco Mario Götze ha portato la squadra tedesca al suo quarto titolo mondiale con il suo gol al 113° minutogiocata allo stadio Maracaná di Rio de Janeiro. Un altro dei palloni utilizzati nella partita per il titolo mondiale del 13 luglio 2014 è esposto al Museo del calcio tedesco di Dortmund, nell’ovest del paese. L'articolo CalcioWeb. .