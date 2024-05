Il pagellone della Serie A | dal 10 a Ranieri al 7 a Pairetto fino all’insufficienza grave del Napoli

(Di martedì 28 maggio 2024) 10 “Errore tuo, a Falcao io je do dieci”. La battuta di Claudio Amendola in Vacanze di Natale (1983) restringe il campo a una sola persona, tra l’altro romano e romanista: Claudio. La salvezza del Cagliari che in inverno sembrava già retrocesso, la signorilitàpersona, l’addio al calcio – dei club – che ha emozionato l’Italia “pallonara” da Nord a Sud, l’affetto del popolo sardo: serve altro? 9 Il Bologna ha regalato una storia di calcio straordinaria, peccato il rilassamento delle due ultime giornate, a qualificazione Champions acquisita. Facile mettere in vetrina allenatore e giocatori, ma il vero assomanica è Giovanni Sartori, direttore sportivo bravissimo e con l’occhio lungo. Una citazione: Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone.

