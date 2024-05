Il nuovo casino online Instant Casinò è l’Official Regional Partner della Juventus

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 28 maggio 2024) La, il club di calcio più titolato e con maggior tradizione in Italia, annuncia una nuovaship, molto speciale, con uno dei migliori, che sarà ilBettingin Europa, escluso il territorio italiano. L’accordo tra le due realtà è stato pensato per offrire ai tantissimi tifosisparsi per il Paese, ma anche agli utenti di, grandi opportunità, premi esclusivi e occasioni uniche per vivere da vicino il mondo bianconero. Così Tiziana Di Gioia, Chief Commercial Officer, parlando di questa nuovaship: “Siamo lieti di dare il benvenuto nella famiglia. Questaship rappresenta un capitolo entusiasmante sia per il nostro club che per i nostri tifosi.