Il nostro voto ha premiato le studentesse

(Di martedì 28 maggio 2024) Il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (Ccrr) è stato istituito per favorire la partecipazione democratica degli studenti e per educarli al rispetto e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e la comunità. Il Ccrr svolge le proprie funzioni in modo libero, autonomo, democratico e inclusivo. Ha funzioni consultive e propositive e collabora con la Scuola e con il Comune, predisponendo ed approvando proposte e progetti che riguardano scuola, ambiente, salute, tempo libero, sport, cultura, solidarietà, servizi sociali e gestione delle risorse economiche. Gli studenti delle classi seconde e terze possono candidarsi al Ccrr, mentre gli alunni delle classi prime della Secondaria e delle quinte della Primaria godono solo dell’elettorato attivo.