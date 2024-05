Il Nostro Amato Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 28 maggio 2024)– Senza dover andare troppo indietro nel tempo, avendo a riferimento campionati contrassegnati da una mezza e/o bassa classifica, di retrocessioni a volte evitate per un soffio, ad alcune altre no, tutto questo inframmezzato da qualche sporadico campionato di vertice. Quindi a parte il breve ma esaltante periodo del D10S, con Careca, Giordano, Bagni, giusto per citarne alcuni, senza voler fare torto agli altri, con 2 due Scudetti e una Coppa UEFA. Realtà Azzurra dura ma quanto bella assai Salto a piè pari per carità di patria il periodo più nero che potessimo conoscere, con la retrocessione in serie C, non la voglio nemmeno citare quella brutta parola. Speravo che l’avvento di De Laurentiis cambiasse radicalmente il futuro sportivo delSperavo che l’avvento di De Laurentiis cambiasse radicalmente il futuro sportivo del, ma così non è stato, o almeno non nella misura delle nostre legittime attese, non si può disconoscere che la qualità dei campionati dal suo arrivo è mutato in meglio, 14 anni di partecipazioni alle coppe consecutive potevamo solo sognarle prima, con una classifica UEFA nettamente migliorata, ma alla fine stringi stringi e in mano non ci siamo ritrovati granché, come spesso è accaduto per i colori del mare e del cielo della città delVesuvio, croce e delizia orgogliosamente partenopeo.