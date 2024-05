Il Napoli sta definendo l’operazione Conte | scelti i componenti dello staff

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono giorni decisivi per l’arrivo adi Antonio. Il presidente De Laurentiis ha dato il via libera alla chiusura della trattativa con l’ex ct azzurro, cui è stato offerto un contratto di tre anni a circa 7 milioni a stagione più bonus per un totale che si avvicinerebbe a 10 milioni. Come riporta Gianluca Di Marzio dopo un’intesa di massima su cifre e durata del contratto, adesso l’accordo va strutturato su clausole, diritti di immagine, penali varie ed eventuali. Si ragiona sulla possibilità, valida per entrambe le parti, di interrompere il rapporto se non ci sarà sintonia o se non verranno raggiunti determinati traguardi, essenziali per il fatturato economico del club. Anche Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, su X ha svelato altri retroscena in merito al nuovo allenatore del, parlando di alcuniche il tecnico leccese porterà all’ombra del Vesuvio: “, nelloriporterà Stellini come vice.