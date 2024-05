IL MORSO DEL COBO! Flavio Cobolli brilla al Roland Garros e batte l’astro nascente Medjedovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Una partita intensa e di qualità vinta dalli. Il n.53 del ranking doveva affrontare un giocatore molto interessante come il serbo Hamad(n.135 ATP), proveniente dalle qualificazioni, nel primo turno del2024. Il classe 2002 romano ha saputo venire a capo di un incontro complicato, durato 3 ore e 1 minuti di partita.lli si è imposto con lo score di 6-2 6-3 6-7 (2) 6-3, guadagnando l’accesso al secondo round dove affronterà il danese Holger Rune (n.13 del seeding). Nel primo set la solidità del giocatore italiano fa la differenza. La superficie è particolarmente lenta per la tanta pioggia caduta in questa giornata a Parigi esi muove decisamente meglio del suo avversario.fatica specialmente a impattare la palla dal lato del dritto.